 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,226
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

Game of Thrones'tan yeni teaser geldi!

»
Game of Thrones'tan yeni teaser geldi!
Yeni sezon ne zaman başlayacak?Game Of Thrones'un 7 sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu!

ABD'nin önde gelen kablolu kanallarından HBO, Game of Thrones'un 7'inci sezonundan bir yeni 'teaser' daha yayınladı.

7. SEZON 16 TEMMUZ'DA!

Söz konusu 'teaser'da dizinin 16 Temmuz 2017'de başlayacağı belirtildi.

 
Karakterlerin geçmiş sezonlarda kullandığı ifadelere de yer verilen teaser'da ayrıca, Sir Davos'un "Önemli olan tek bir savaş var. Büyük savaş ve başladı bile" dediği duyuluyor.
 
'Teaser'da, geçmiş sezonlarda yaşanan tüm olayların sonunda bir yere bağlanacağı ve büyük gelişmelerin yaşanacağı mesajı veriliyor.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Mart 9'u" etkinliği Pazar günü Mersinlik Piknik Alanı'nda09 Mart 2017 Perşembe 14:57
  • Kuzuların Sessizliği'nde nasıl bir feminizm mesajı var?09 Mart 2017 Perşembe 09:36
  • Antarktika’nın bilinmeyen 25 özelliği08 Mart 2017 Çarşamba 11:45
  • Erkeğin hakikati, kadınlığında saklıdır08 Mart 2017 Çarşamba 11:27
  • Nobel ödüllü kadınlar08 Mart 2017 Çarşamba 10:48
  • ‘Reis’e sahip çıkılmadı, film gişede çakıldı07 Mart 2017 Salı 13:32
  • Çamlıbel’de mantar temalı 3. Eko Gün, 12 Mart Pazar günü yapılacak07 Mart 2017 Salı 11:13
  • 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı06 Mart 2017 Pazartesi 17:04
  • Yonca Evcimik sanat hayatının 40. yılını kutladı06 Mart 2017 Pazartesi 16:44
  • King Kong'un 'Kafatası Adası' Google Haritalar'da 'belirdi'06 Mart 2017 Pazartesi 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti