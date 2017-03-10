Game of Thrones'tan yeni teaser geldi!

Yeni sezon ne zaman başlayacak?Game Of Thrones'un 7 sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu!

ABD'nin önde gelen kablolu kanallarından HBO, Game of Thrones'un 7'inci sezonundan bir yeni 'teaser' daha yayınladı.

7. SEZON 16 TEMMUZ'DA!

Söz konusu 'teaser'da dizinin 16 Temmuz 2017'de başlayacağı belirtildi.

Karakterlerin geçmiş sezonlarda kullandığı ifadelere de yer verilen teaser'da ayrıca, Sir Davos'un "Önemli olan tek bir savaş var. Büyük savaş ve başladı bile" dediği duyuluyor.