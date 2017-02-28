Game of Thrones’un ‘dev’i Neil Fingleton hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinde ‘dev’i canlandıran 2,33 metrelik oyuncu Neil Fingleton, 36 yaşında hayata veda etti.

Game of Thrones dizisinde ‘Mag the Mighty’ adındaki devi canlandıran oyuncu Neil Fingleton, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem ABD’de basketbol oynayan, 2,33 metrelik boyuyla İngiltere’nin en uzun kişisi olan Fingleton’ın, kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nde basketbol üzerine eğitim alan İngiliz yıldız, profesyonel kariyerini İspanya, Çin, İtalya, Yunanistan ve İngiltere’de sürdürdü.

Basketbolun ardından oyunculuk yapmaya başlayan Fingleton, 2015 yılında BBC dizisi Doctor Who’da kötü karakter The Fisher King’i canlandırdı.

Fingleton; 47 Ronin, Jupiter Ascending, X-Men: First Class ve Avengers: Age of Ultron gibi filmlerde de rol aldı.