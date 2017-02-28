 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.765
  • Altın 145,289
  • Dolar 3,6033
  • Euro 3,8181
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

Game of Thrones’un ‘dev’i Neil Fingleton hayatını kaybetti

»
Game of Thrones’un ‘dev’i Neil Fingleton hayatını kaybetti
Game of Thrones dizisinde ‘dev’i canlandıran 2,33 metrelik oyuncu Neil Fingleton, 36 yaşında hayata veda etti.

Game of Thrones dizisinde ‘Mag the Mighty’ adındaki devi canlandıran oyuncu Neil Fingleton, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem ABD’de basketbol oynayan, 2,33 metrelik boyuyla İngiltere’nin en uzun kişisi olan Fingleton’ın, kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nde basketbol üzerine eğitim alan İngiliz yıldız, profesyonel kariyerini İspanya, Çin, İtalya, Yunanistan ve İngiltere’de sürdürdü.

Basketbolun ardından oyunculuk yapmaya başlayan Fingleton, 2015 yılında BBC dizisi Doctor Who’da kötü karakter The Fisher King’i canlandırdı.

Fingleton; 47 Ronin, Jupiter Ascending, X-Men: First Class ve Avengers: Age of Ultron gibi filmlerde de rol aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” yapıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:38
  • İşte geceye damga vuran isimler!27 Şubat 2017 Pazartesi 09:36
  • Mutlaka izlemeniz gereken 10 film26 Şubat 2017 Pazar 19:00
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gazimağusa’da konser verdi26 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • “Orkide Gözlem Yürüyüşü” bugün yapıldı26 Şubat 2017 Pazar 14:57
  • Küçük boyutlu grafik çalışmaları içeren “Ekslibris” LAÜ’de ele alınacak26 Şubat 2017 Pazar 13:59
  • İskele’de kültür ve sanat günleri 4 Mart’ta başlıyor26 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • Sabahattin Ali 110 yaşında: Bütün cinayetlerde, onun katillerinin parmak izi var!25 Şubat 2017 Cumartesi 13:27
  • 42. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu25 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • “Temizliğin Gücü” adlı kukla tiyatrosu SOS Kreş ve Anaokulu’nda sahnelendi25 Şubat 2017 Cumartesi 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti