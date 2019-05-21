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Game of Thrones'un final bölümü rekor kırdı: 19.3 milyon izleyici

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HBO, Pazar akşamı yayımlanan televizyon dizisi Game of Thrones'un final bölümünün ABD'de 19.3 milyon kişi ile izleyici rekoru kırdığını açıkladı.
Game of Thrones'un final bölümü rekor kırdı: 19.3 milyon izleyici

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, AT&T'nin Warner Media medya şirketine ait olan HBO, yaptığı açıklamada televizyon kanalı ve uygulamaları üzerinden Pazar akşamı final bölümünü 19.3 milyon Amerikalı'nın izlediğini açıkladı.

Bu rakam dünyanın dört bir yanında ABD ile aynı anda anlaşmalı medya kurumları aracılığıyla diziyi izleyenlerin rakamını ise içermiyor.

Game of Thrones, dünyada 150 ülkede yayımlanıyor, ancak yapılan açıklamaya göre kimi piyasalardan veri alınamadığı için küresel izleme rakamını ortaya koymak güç.

Diziye ait bir önceki rekor ise geçen haftaki bölümü izleyen 18,4 milyon kişi ile kırılmıştı.

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