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Game of Thrones'un Final Sezonunun Baştan Çekilmesi İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

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Game of Thrones dizisinin hayranları, büyük hayal kırıklığı yaratan sekizinci sezonun ‘yeterliliğe sahip’ yazarlarla tekrar çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyada 230 bin imza toplandı.
Game of Thrones'un Final Sezonunun Baştan Çekilmesi İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Popüler kültüre dair çok yüzeysel bir bilginiz bile olsa Game of Thrones dizisini duymuşsunuzdur. Dizinin tam iki yıl beklenen final sezonu bu yıl gösterime girdi ama insanlar son sezonda bekledikleri hiçbir şeyi bulamadılar. Bu sürede çok fazla sayıda insan, diziye karşı tepkisini ortaya koydu.

Bu tepkiler, en son bir imza kampanyasına da yansıdı. Yakın zamanda internet üzerinden başlayan bu imza kampanyasına büyük bir ilgi var. Change.org’da başlatılan kampanyada bu yazı yazılırken 230 binden fazla kişi imza vermişti.

Kampanyayı başlatan kişiler, “David Benioff ve D.B. Weiss, sırtlarını dayayacakları bir kaynak materyal (örneğin kitaplar) olmadığında yetersiz yazarlar olduklarını ispatladılar.

Bu dizi anlamlı bir final sezonunu hak ediyor.

Beklentilerimi boşa çıkart ve bunu gerçekleştir, HBO!” ifadesini kullandılar.

 

Dizinin yayınlanan son bölümü olan The Bells ve ondan önceki bölümü The Last of the Starks, seyircilerden oldukça karmaşık tepkiler almış ve dizi tarihinin en düşük notlara sahip bölümleri olmuştu. Bu tepkilerin altında yatan oldukça farklı problemler vardı. 19 Mayıs’ta yayınlanacak final bölümünün nasıl tepki göreceği de merak konusu.

Sansa Stark’ı oynayan Sophie Turner, dizi finalinin bazı hayranlarda hayal kırıklığı yaratacağını ama bazı hayranları da mutluluktan göklere çıkaracağını söylemişti

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