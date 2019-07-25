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Game of Thrones’un Gri Solucan’ı, John Snow’u neden öldürmediğini açıkladı

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Fransız basınına verdiği röportajda Jacop Anderson, Game of Thrones dizisinin son bölümünde canlandırdığı Gri Solucan karakterinin John Snow’u ‘şiddetten bıktığı için’ öldürmediğini söyledi.
Game of Thrones’un Gri Solucan’ı, John Snow’u neden öldürmediğini açıkladı

San Diego’da düzenlenen Comic-Con festivalinde yaptığı açıklamada Anderson, “Sanıyorum son raddede Gri Solucan, bu denli şiddetin fazla olduğuna ve artık böyle yaşamak istemediğine karar verdi. Bu sebeple yaşamasını istememesine rağmen, John Snow’u öldürmeye yeltenmedi” dedi.

 

Dizide özellikle Daenerys Targaryen’in John Snow tarafından öldürülmesinin ardından, karakterler arasındaki tansiyon iyice yükselmişti. Bu durumda Gri Solucan ve ordusunun, hükümdarlarının katilinden intikam almak isteyeceği de kolaylıkla varsayılabilirdi. Ancak ejderhaların annesinin sadık bir hizmetkârı olan Gri Solucan, Snow’un kaderini Yedi Krallık’ın ellerine bırakmayı tercih etti.

Dizinin sekizinci sezonu, hayranları pek çok açıdan hayal kırıklığına uğratmıştı. Öyle ki internet üzerinden örgütlenen hayranlar, son sezonun işinin daha ehli senaristler tarafından yazılıp tekrar çekilmesi gerektiğini savunan bir dilekçe dahi hazırlamışlardı.

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