‘Game of Thrones’un senaristinden şaşırtan paylaşım

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’un senaristi David Benioff’un hikayenin en kilit karakterlerinden Samwell Tarly’nin hikayesini bilmemesi dizinin hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

8’inci ve son sezonuyla birçok olumsuz eleştiri alan dizinin senaristi katıldığı bir programda “Biliyorsunuz Sam’in büyük erkek kardeşi kötü biri olmamasına rağmen babasının yanında cesurca öldü” gafında bulundu,

8’inci ve son sezonuyla birçok olumsuz eleştiri alan dizinin senaristi katıldığı bir programda “Biliyorsunuz Sam’in büyük erkek kardeşi kötü biri olmamasına rağmen babasının yanında cesurca öldü” gafında bulundu,

Samwell Tarly ailenin büyük erkek çocuğu ve varisi olmasından dolayı babası tarafından Kara Kale’ye sürülmüş ve hikayenin en kilit karakterlerinden biri olmuştu.

Dizi önümüzdeki hafta 8’inci sezonun 6’ıncı bölümüyle sona erecek.