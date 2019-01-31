Game of Thrones'un yıldız oyuncusu kızıyla aynı scooter'da

Özel hayatıyla çok fazla basında yer almayan Game of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, bu defa kızıyla objektiflere takıldı.
49 yaşındaki Amerikalı oyuncu, New York’un West Village çevresinde kızıyla aynı scooter’a binerken görüntülendi.
Dinklage’ın, altı yaşındaki kızı Zelig’i scooter’a okula bıraktığı tahmin edildi.
Yazar ve yönetmen Erica Schmidt ile evli olan Dinklage’ın iki çocuğu bulunuyor.
2005 yılında evlenmelerinden bu yana hayatlarını gizli yaşamayı tercih eden çift, şimdiye kadar hiç basına çocuklarının isimlerini ve cinsiyetlerini açıklamadı.
Dinklage, HBO’nun en beğenilen dizisi Game of Thrones’ta yei sezondur canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle dünya çapında bir üne sahip.
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