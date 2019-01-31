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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu kızıyla aynı scooter'da

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Game of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, küçük kızıyla aynı scooter'a binerken görüldü.
Game of Thrones'un yıldız oyuncusu kızıyla aynı scooter'da

 

  • Özel hayatıyla çok fazla basında yer almayan Game of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, bu defa kızıyla objektiflere takıldı.

  •  

    49 yaşındaki Amerikalı oyuncu, New York’un West Village çevresinde kızıyla aynı scooter’a binerken görüntülendi.

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    Dinklage’ın, altı yaşındaki kızı Zelig’i scooter’a okula bıraktığı tahmin edildi.

  •  

    Yazar ve yönetmen Erica Schmidt ile evli olan Dinklage’ın iki çocuğu bulunuyor.

  •  

    2005 yılında evlenmelerinden bu yana hayatlarını gizli yaşamayı tercih eden çift, şimdiye kadar hiç basına çocuklarının isimlerini ve cinsiyetlerini açıklamadı.

  •  

    Dinklage, HBO’nun en beğenilen dizisi Game of Thrones’ta yei sezondur canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle dünya çapında bir üne sahip.

 

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