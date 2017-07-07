Game of Thrones'un yıldızı: Cinselliği diziden öğrendim

Game of Thrones hakkında röportaj veren 21 yaşındaki oyuncu, 12 yaşından beri dizide rol alıyor

Game of Thrones’un (Taht Oyunları) Sansa Stark’ı Sophie Turner, cinselliği, çocukluğundan beri rol aldığı dizinin senaryosundan öğrendiğini söyledi.

NTV'nin haberine göre, yedinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizi; birinci sezonundan itibaren yayınlanan bölümlerinde ensest, cinayet, tecavüz, kan ve şiddetin yanı sıra cinsellik de içeriyor.

Game of Thrones hakkında röportaj veren 21 yaşındaki oyuncu, 12 yaşından beri dizide rol alıyor.

Game of Thrones setinde büyüyen Turner, The Sunday Times’a verdiği röportajda, dizinin, oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici de olduğunu belirtti.

Dizinin kendisi için bir cinsellik okulu gibi olduğunu söyleyen Turner, “Hayatımda ilk kez oral seks sözünü senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” şeklinde konuştu.

Dizinin kendisi için bir cinsellik okulu gibi olduğunu söyleyen Turner, “Hayatımda ilk kez oral seks sözünü senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” şeklinde konuştu.