Game of Thrones’un yıldızı Emilia Clarke 5. bölümün Kışyarı Savaşı’ndan “daha büyük” olacağını söylüyor

Clarke, izleyen bölümlerde çılgınca şeylerin olacağını söylerken, 5. bölümde bir büyük savaşın daha olabileceğini ifade etti

Emilia Clarke, 8. sezonda Kışyarı Savaşı’ndan daha büyük bir olay izleyemeyeceğini düşünen Game of Thrones hayranlarına güven verici ifadelerde bulundu.

Daenerys Targaryen karakterini canlandıran aktris, katıldığı Jimmy Kimmel Live! programında, 5. bölümün 3. bölümden “daha büyük” olacağı yönünde merak uyandıran bilgiler verdi.

Clarke, izleyen bölümlerde çılgınca şeylerin olacağını söylerken, 5. bölümde muhtemelen Cersei Lannister ve Altın Grup’a (Golden Company) karşı bir büyük savaşın daha olabileceğini ifade etti.

“Bulabileceğiniz en büyük TV’yi bulun”

Clarke, “Bulabileceğiniz en büyük televizyonu bulun” diye takıldı. Clarke, bunun sezonun geri kalanında bir takım sürprizlerin olmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, 4., 5. ve 6. bölümlerin çılgınca olduğunu söyledi.

4. bölüm, Gece Kralı’ndan kurtulanların Cersei Lannister, Euron Greyjoy ve Altın Grup’a karşı, Kralın Şehri’ne (King’s Landing) ilerleyişini anlatıyor.

Setten çekilen fotoğraflar Jon’un, Daenerys’in, Tormund’un, Gri Solucan’ın ve Samwell’in; Theon, Beric, Lyanna ve Jorah’nın hatırasına ışık tuttuğunu gösteriyor.

Kötü şöhretli Kanlı Düğün (Red Wedding) bölümünün yönetmeni David Nutter 4. bölümünün çekimlerine yardım için geri dönüyor. Nutter sezonun ilk 2 bölümünün de yönetmenliğini yapmıştı. Dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss yeni bölümü yazdılar.