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Game of Thrones’un yıldızı hayranlarını korkuttu

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Ünlü oyuncu Jason Momoa'nın, "Hızlı ve Öfkeli 10" filminin çekimlerinde kendi motosiklet dublörlüğünü yaptıktan sonra kafa travması için MRI taraması yaptırması endişelere yol açtı.
Game of Thrones’un yıldızı hayranlarını korkuttu

“Game of Thrones” dizisiyle ünlü olan 42 yaşındaki aktör Jason Momoa, belirgin bir kafa travması üzerinde testler yaparken görüldü.

Daily Mail’in haberine göre, Momoa’nın halihazırda “Hızlı ve Öfkeli 10” (Fast and Furious 10) filminin kadrosunda yer alırken İtalya’da gerçekleşen çekimlerde dublör kullanmaması merak uyandırmıştı.

Üstüne üstlük ABD’li aktörün MRI cihazına girdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşması hayranlarını endişelendirdi.

Gönderinin altına, “omlet yapmak için biraz yumurta kırmalısınız, aile ve arkadaşlara teşekkürler” yazan Momoa’nın paylaşımına yorum yağdı. İyi dileklerin paylaşıldığı gönderiye dair farklı bir açıklama ise yapılmadı.

Son filmindeki rolü hakkında Entertainment Tonight’a konuşan aktör, “Eğlenceli, bir süredir yapamadığım kötü adamı oynuyorum. Şimdi, tekrar kötü çocuk olacağım. Çok gösterişli bir kötü çocuk. Biraz gösteriş!” diyerek açıklama yapmıştı.

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