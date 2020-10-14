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Gamer’lara bol hediyeli fiber internet

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Türkiye’nin en yüksek yatırım yapan teknoloji firması Türk Telekom, hızı 100 mbps’ye kadar çıkan limitsiz fiber internet paketlerinden satın alan yeni müşterilerine oyun dünyasından birçok değerli hediye sunuyor.
Gamer’lara bol hediyeli fiber internet

Oyun severlerin heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olan Türk Telekom, şimdi de oyun tutkunlarına bir kampanya hazırladı. 20 mbps’ten 100 mbps’ye kadar değişen fiber internet paketleri için geçerli olan kampanyada çok sayıda hediye Türk Telekom’a yeni gelen oyun severleri bekliyor.

İndirimler ve ücretsiz oyunlar

Hediyeler arasında, bir yıl boyunca Türk Telekom Playstore’da seçili oyunlardan her ay bir ücretsiz bir oyun; tek sefer olmak üzere Playstore’daki 3 bin adet PC/Mac ya da konsol oyunları; Free to Play paketler ve oyuncu ekipmanı arasından istenilen üründe kullanılabilecek 100 TL’lik Playstore Cüzdan Kodu ve dijital elektronik mağazası GoldMaster Home’da geçerli yüzde 55 indirim ile ücretsiz kargo fırsatı yer alıyor. Oyun severler pakette bulunan hediyelerin tamamından faydalanabiliyorlar.

Kampanyaya katılan yeni müşterilere ‘keyifli bir tanışma hediyesi’ sunmak istediklerini söyleyen Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, “Kesintisiz yüksek hız sayesinde oyun severlerin heyecanını katlamayı hedefliyoruz” dedi.

100 mbps 159 TL

24 ay boyunca Türk Telekom’da kalma sözü veren oyuncular için hazırlanan kampanyadan en yüksek hızla yararlanmak isteyenler 100 mbps için 159 TL ödüyor. Kampanyadan giriş seviyesinde yararlanmak isteyenler için ise 20 mbps limitsiz fiber internet paketi aylık 89 TL’den sunuluyor.

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