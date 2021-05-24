 ‘Gaming’ ekipmanlarına olan talep artmaya devam ediyor

Pandemiyle birlikte evde geçirilen zamanın artmasıyla “gaming ekipmanlarına” olan ilgi de artmaya devam ediyor. İncehesap.com verilerine göre geçtiğimiz dönemde* bilgisayar bileşenlerinde yüzde 64, aksesuarlarda ise yüzde 97’lik bir satış artışı yaşandı. Oyuncuların en çok talep gösterdiği ekipmanlar arasında ise klavye, monitör ve kulaklıklar artan satış grafiğiyle öne çıktı. Klavye satışları yüzde 91 artarken, monitörler yüzde 75, mouselar ise yüzde 66 oranında artan satış hacmiyle dikkat çekti. Aynı dönemde en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan kulaklık satışlarında da 2,3 kat artış yaşandı. Ayrıca, hazır sistem satışları yüzde 77 artarken, PC Toplama Robotu satışlarında ise yüzde 62 artış görüldü.

Geçtiğimiz aylara teknoloji ürünlerine olan ilgi damgasını vurdu. Hem iş hem de eğitim hayatındaki standartların yeniden belirlendiği bu dönemde en dikkat çekici gelişme ise bilgisayar bileşen ve aksesuarları kategorisinde yaşandı. Evde geçirilen zamanın artmasıyla “gaming ekipmanlarına” olan ilgi de artmaya devam etti.

Klavye satışlarında yüzde 91 artış

Geçtiğimiz dönemde oyuncuların en çok talep gösterdiği ekipmanlar arasında klavye, monitör ve kulaklıklar artan satış grafiğiyle öne çıktı. Klavye satışları yüzde 91 artarken, monitörler yüzde 75, mouselar ise yüzde 66 oranında artan satış hacmiyle dikkat çekti. Aynı dönemde en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan kulaklık satışlarında da 2,3 kat artış yaşandı.

Ekran kartı satışları 2 kat arttı

İncehesap.com verilerine göre; bilgisayar bileşenleri kategorisinde en çok talep edilen ürünler arasında bellekler ve ekran kartları öne çıktı. Bu dönemde bellek satışları yüzde 64 artarken, ekran kartı satışları ise 2 katına çıktı. Kasa satışları yüzde 46, veri depolama bileşenlerinin satışları yüzde 44 artarken, anakart satışlarında da 2 katına varan bir artış yaşandı.

Ortalama sepet tutarında yüzde 33 artış

İncehesap.com tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz dönemde, bilgisayar bileşenlerinde yüzde 64, aksesuarlarda ise yüzde 97’lik bir satış artışı yaşandı. Belirtilen tarih aralığında toplam ürün satışı 1.5 kat artarken, ortalama sepet tutarı da yüzde 33 artarak 1,800 TL seviyesini geçti.

Hazır sistem bilgisayar satışlarında olduğu kadar kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına yönelik bilgisayarları toplayabildikleri PC Toplama Sihirbazı çözümüne de yoğun ilgi gösterildi. Aynı dönemde, hazır sistem satışları yüzde 77 artarken PC Toplama Robotu satışlarında ise yüzde 62 artış görüldü.

Bilgisayar bileşenleri sayfalarını ziyaret eden kullanıcılarda yüzde 95 artış

Bilgisayar bileşen ve aksesuarlarına gösterilen ilgi İncehesap.com trafik verilerine de yansıdı. Bu dönemde, bilgisayar bileşenleri sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısında yüzde 95 artış görülürken, bilgisayar aksesuarları sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı da 2,1 kat oranında arttı. Bir diğer çekici artış ise PC Toplama Robotunu ziyaret eden kullanıcıların sayısında yaşandı. PC Toplama Robotunu ziyaret eden kullanıcıların sayısında yüzde 78 artış gözlemlenirken, hazır sistem sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı da 5,8 kat arttı.

Geçtiğimiz dönemde kadınların teknolojik ürünlere olan ilgisi de artmaya devam etti. Belirtilen dönemde, kadın kullanıcıların sayısı 3 kat artarken, kadın kullanıcıların daha çok bilgisayar aksesuarı kategorisine ilgi gösterdiği görüldü. Bu kategoride kadın kullanıcı sayısındaki artış da 3,8 kat oldu.

Gaming kitlesi büyümeye devam edecek

İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen; “Teknoloji ürünlerinde olan talepte bir süredir gözlemlemekte olduğumuz artış sürmekte. Bunu temel sebeplerinin evden çalışma ve uzaktan eğitim olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz dönemde insanlar evde daha çok vakit geçirmek durumunda kalırken eğlence ihtiyaçlarını da evlerinde gidermek mecburiyerinde kaldılar. Geçtiğimiz dönemde satışı en çok artan ürünler arasında ekran kartları dikkat çekti. 2020’nin sonbahar aylarında fiyatı tekrar yükselen kripto paraların mining konusunu yeniden gündeme getirmesiyle Bitcoin mining için en önemli bileşen olan ekran kartlarında da stok krizi başladı. Küresel ölçekte çip krizine dönüşen ve üretimde çip kullanımı bulunan farklı sektörleri de olumsuz etkileyen bu durumun bir süre daha teknoloji dünyasını meşgul edeceği tahmin ediyoruz” dedi.

Türkiye’deki gaming kitlesinin forumlar ve benzeri internet platformlarında bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduklarının da altını çizen Erzen; “Gaming kitlesini fiyat ve ürün konusunda daha bilinçli hareket ederek alışverişlerini sürdürüyor. Öte yandan Twitch yayıncılığı, oyun eleştirmenliği ve ürün inceleme gibi meslek kolları da son yıllarda giderek popülerleşti. Gaming kitlesinin kendi kendini beslediğini ve bu yolla sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü söylemek de mümkün” şeklinde sözlerine devam etti.

*Veriler, Ekim 2019 - Mart 2020 arasındaki dönemi kıyaslamaktadır.