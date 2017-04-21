Haspolat’ta Suat Asır tarafınca canice katledilen Gamze Pehlivan'ın ölüm nedeni açıklandı...

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Haspolat’ta Suat Asır tarafından bıçaklanmak suretiyle yaşamını yitiren Gamze Pehlivan’ın, ölüm sebebinin tespiti için bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi sonucu ölüm sebebinin “delici/kesici alet yarası sonucu oluşan iç organ ve büyük damar kesilmesi neticesinde gelişen iç ve dış kanama” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…