Gana' da Oğlunun Yanında Çırılçıplak Poz Veren Anne, Hapis Cezasına Çarptırıldı

Gana'da yaşayan oyuncu Rosemond Brown'un, oğlunun doğum gününde verdiği çıplak poz nedeniyle başı derde girdi. Kadının fotoğrafı, sosyal medyada yayınlamasının ardından soruşturma başlatıldı. Mahkeme heyeti, kadın hakkındaki 3 aylık hapis cezasını fazla bulmadı ve kadın cezaevine gönderildi.

Gana'da profesyonel olarak Akuapem Poloo olarak tanınan aktris Rosemond Brown, oğlunun doğum günü için kamera karşısına geçti. Anne Brown tamamen soyunurken, oğlu da iç çamaşırlarıyla kaldı. Genç kadın daha sonra bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı ancak yetkililer duruma el attı.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fotoğrafta, çocuğun istismar edildiğini öne süren yetkililer anne hakkında soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen mahkemede Brown'a 3 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı kabullenemeyen Brown, olayı temyize götürdü.

CEZASI AŞIRI BULUNMADI

Yüksek Mahkeme'den Yargıç Ruby Aryeetey, yerel mahkeme tarafından verilen cezayı onadı ve annenin ay hapis cezasına çarptırılmasını uygun gördü. Ceza almasının ardından bir mesaj yayınlayarak oğluna seslenen Brown, "Seni seviyorum. Tanrı her zaman senin yanındadır biliyorsun, ben dönene kadar kendine iyi bak" ifadelerini kullandı.