  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Gana' da Oğlunun Yanında Çırılçıplak Poz Veren Anne, Hapis Cezasına Çarptırıldı

» »
Gana' da Oğlunun Yanında Çırılçıplak Poz Veren Anne, Hapis Cezasına Çarptırıldı
Gana' da Oğlunun Yanında Çırılçıplak Poz Veren Anne, Hapis Cezasına Çarptırıldı

Gana'da yaşayan oyuncu Rosemond Brown'un, oğlunun doğum gününde verdiği çıplak poz nedeniyle başı derde girdi. Kadının fotoğrafı, sosyal medyada yayınlamasının ardından soruşturma başlatıldı. Mahkeme heyeti, kadın hakkındaki 3 aylık hapis cezasını fazla bulmadı ve kadın cezaevine gönderildi.

Gana'da profesyonel olarak Akuapem Poloo olarak tanınan aktris Rosemond Brown, oğlunun doğum günü için kamera karşısına geçti. Anne Brown tamamen soyunurken, oğlu da iç çamaşırlarıyla kaldı. Genç kadın daha sonra bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı ancak yetkililer duruma el attı.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fotoğrafta, çocuğun istismar edildiğini öne süren yetkililer anne hakkında soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen mahkemede Brown'a 3 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı kabullenemeyen Brown, olayı temyize götürdü.

 

CEZASI AŞIRI BULUNMADI

Yüksek Mahkeme'den Yargıç Ruby Aryeetey, yerel mahkeme tarafından verilen cezayı onadı ve annenin ay hapis cezasına çarptırılmasını uygun gördü. Ceza almasının ardından bir mesaj yayınlayarak oğluna seslenen Brown, "Seni seviyorum. Tanrı her zaman senin yanındadır biliyorsun, ben dönene kadar kendine iyi bak" ifadelerini kullandı.

Oğlunun yanında çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ruanda, Omicron nedeniyle 3 Afrika ülkesine uçuşları durdurdu29 Kasım 2021 Pazartesi 12:02
  • Cezayirliler Erken Yerel Seçimler İçin Sandık Başında27 Kasım 2021 Cumartesi 18:39
  • Mogadişu'da bombalı saldırı25 Kasım 2021 Perşembe 11:34
  • Somali'deki kuraklık milyonlarca çocuğu tehdit ediyor24 Kasım 2021 Çarşamba 19:40
  • Kenya'da, aşı olmayanlar yüz yüze devlet hizmetlerinden faydalanamayacak22 Kasım 2021 Pazartesi 10:44
  • 100’den fazla mahkum cezaevinden toplu firar etti!21 Kasım 2021 Pazar 20:22
  • Sudan'da Yönetim Krizini Sona Erdiren Siyasi Anlaşma İmzalandı21 Kasım 2021 Pazar 18:02
  • Afrika'nın en büyük veri sızıntısı: Afrikalı liderin yakınlarına milyonlarca dolarlık kamu fonu aktarıldı20 Kasım 2021 Cumartesi 12:47
  • Tunus Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı15 Kasım 2021 Pazartesi 20:12
  • Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam, Başkanlık Seçimleri İçin Aday14 Kasım 2021 Pazar 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti