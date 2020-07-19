Gana'da 2 binden fazla sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı

Batı Afrika'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Gana'da 2 bine yakın sağlık çalışanı virüse yakalandı.

Telesur'da yer alan habere göre, Gana Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Servisi, cuma günü itibariyle ülkede yaklaşık 2 bin 65 sağlık çalışanının Koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Ülkede sağlık sisteminin çökmesinden endişe eden sağlık çalışanları sendikasıyla birlikte hareket doktor, hemşire ve eczaneciler, 9 Temmuz tarihinde bir açıklama yaparak, sağlık çalışanlarının tıbbi koruma malzemesine erişimini sağlama, sağlık kuruluşlarında salgın önleme protokollerini yürürlüğe koyma ve test sonuçlarını elde etme sürecini hızlandırma yönünde hükümete acil eyleme geçme çağrısında bulundu.

Sağlık Servisi Genel Direktörü Patrick Kumah-Aboagye, çağrının ardından hükümetin doktorlara ve hemşirelere vergi kesintisi ve mali teşvik uygulamaya ve hastanelere koruyucu ekipman desteği sağlamaya başlayarak sağlık çalışanlarını teşvik etmeye çalıştığını belirtti.

Gana'da, diğer Afrika ülkelerine kıyasla sağlık çalışanlarının hükümete daha az tepki gösterdiği ve ülkede yalnızca 6 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede 183 sağlık çalışanının şu anda izolasyon merkezlerinde tedavi altında veya evde karantinada olduğu kaydedildi.

Ülkede Covid-19 vakası, en çok Büyük Accra bölgesinde görüldü. Bölgede görülen 14 bin 391 vaka, ülkede görülen toplam vaka sayısının yüzde 50'den fazlasına tekabül ediyor.

Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, en son yaptığı açıklamada, bireysel akademik kurumların ve ibadet yerlerinin faaliyete devam edebileceğini, ancak sınırların kapalı kalacağını duyurdu. Ülkede en fazla 100 kişi bir yerde toplanabilecek.

Gana'da bugüne kadar 26 bin 572 Covid-19 vakası görüldü. Ülkede virüs kaynaklı 144 ölüm gerçekleşirken, 22 bin 915 kişi sağlığına kavuştu.