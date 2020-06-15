  • BIST 109.799
  • Altın 376,122
  • Dolar 6,8312
  • Euro 7,6848
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Gana'da Kovid-19 Vaka Sayısı 12 Bine Yaklaştı

» »
Gana'da Kovid-19 Vaka Sayısı 12 Bine Yaklaştı
Gana'da Kovid-19 Vaka Sayısı 12 Bine Yaklaştı

 Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 12 bine yaklaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 542 artarak 11 bin 964'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 54'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 156'ya yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da Kovid-19'a yakaladığını doğrulayarak, bakana acil şifalara diledi.

Ülkede Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetildiğini altını çizen Akuffo-Addo, yarından itibaren itibaren üniversite son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanması için okul açılacağını ifade etti.

Gana'da başkent Akra, Ashanti, Western ve Central ile vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 243 bini aşarken 6 bin 481 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs aşısı: Dört Avrupa ülkesi ilaç şirketi AstraZeneca'yla anlaşma imzaladı14 Haziran 2020 Pazar 17:35
  • ABD'de mutasyon araştırması: Virüsün bulaşıcılığı artmış olabilir13 Haziran 2020 Cumartesi 20:40
  • Başbakan tatar, Güzelyurt'ta konuştu: "yıl sonuna kadar ekonomiye çok ciddi miktarda kaynak aktarılacak"13 Haziran 2020 Cumartesi 20:20
  • Brezilya'da mezarlıklarda yer açmak için eski mezarlar boşaltılıyor13 Haziran 2020 Cumartesi 20:00
  • Fransa Avrupa İçi Sınırlarını 15 Haziran'da Açacak13 Haziran 2020 Cumartesi 19:20
  • İran'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 8 Bin 730'a Yükseldi13 Haziran 2020 Cumartesi 19:00
  • Urfa Valisi: Vaka sayısı ve can kaybının arttığını açıklamak zorundayım13 Haziran 2020 Cumartesi 16:40
  • Türkiye'de Covid-19: Yeni vaka sayısı iki hafta sonra tekrar binin üzerine çıktı13 Haziran 2020 Cumartesi 14:20
  • Pekin'de vaka sayılarında büyük artış tespit edildi, 'savaş hali acil durumu' alarmı verildi13 Haziran 2020 Cumartesi 14:00
  • Peru'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 199 Kişi Öldü13 Haziran 2020 Cumartesi 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti