  • BIST 109.111
  • Altın 369,346
  • Dolar 6,7482
  • Euro 7,5651
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Gana'da Kovid-19 Vaka Sayısı 8 Bin 500'ü Geçti

» »
Gana'da Kovid-19 Vaka Sayısı 8 Bin 500'ü Geçti
Gana'da Kovid-19 Vaka Sayısı 8 Bin 500'ü Geçti

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 548'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 184 bin 343 Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 251 artarak 8 bin 548'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 38 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 3 bin 132 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı belirtildi.

Gana'da vaka sayısının en fazla olduğu bölgeler başkent Akra (5 bin 894), Ashanti (1342), Western (449) ve Central (438).

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hızlı normalleşme ikinci dalgayı getirdi: İran yeni vaka sayısında en yüksek seviyeye geri döndü!03 Haziran 2020 Çarşamba 11:36
  • Ekvator Ginesi Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisini Kovdu03 Haziran 2020 Çarşamba 09:55
  • Kovid-19 Vaka Sayısı 6 Milyon 440 Bine Ulaştı03 Haziran 2020 Çarşamba 09:38
  • Koronavirüs nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybetti03 Haziran 2020 Çarşamba 09:24
  • Korona virüs’te son durum:Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 380 bini aştı03 Haziran 2020 Çarşamba 08:35
  • Salgın hastalıklara karşı maske kullanımı tarihte nasıl yaygınlaştı? 'Veba Savaşçısı'nın hikayesi02 Haziran 2020 Salı 22:26
  • Çinli acil tıp uzmanı: "Koronavirüs değişime uğruyor"02 Haziran 2020 Salı 22:00
  • Cilt Lekelerinin Oluşum Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri02 Haziran 2020 Salı 21:47
  • Düzenli Su İçmenin Çok Şaşıracağınız 15 Etkisi02 Haziran 2020 Salı 21:21
  • Bilim insanları farelere insan beyni hücreleri enjekte etti02 Haziran 2020 Salı 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti