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Ganalı işçi, 533 kişiye Covid-19 bulaştırdı

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Gana'nın Atlantik sahil şehri Tema'da, balık işleme fabrikasında çalışan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir işçi, 533 işçiye hastalığı bulaştırdı.
Ganalı işçi, 533 kişiye Covid-19 bulaştırdı

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, televizyonda yaptığı açıklamada, Tema'da Kovid-19 testi pozitif çıkan bir işçinin 533 işçiye virüs bulaştırdığını bildirdi.

Fabrikada salgının nasıl yayıldığına dair detay vermeyen Akuffo-Addo, "533 kişinin hepsine bir kişi bulaştırdı. Şu anda işçinin temas ettiği diğer kişileri bulmak için çalışmalar başlatıldı." dedi.

Akuffo-Addo, ülkede salgınla mücadele kapsamında konulan toplu etkinlik yasağının mayısın sonuna kadar uzatıldığını, okulların da bir sonraki bildiriye kadar kapalı kalacağını söyledi.

Gana'da şimdiye kadar 4 bin 700 Kovid-19 vakası görülürken, 22 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 494'e yükseldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 2 bin 668 artarak 63 bin 325’e çıktı.

Covid-19'dan ölenlerin sayısı 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı. Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu.

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