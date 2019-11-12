Gancelli Davası: Polis mahkeme sürecini ceza olarak mi kullaniyor?

Eylemciler aleyhine, 1 Aralık 2016’daki eylemde Başbakanlık Protokol Kapısı, kapının yanındaki duvar ve projektörü kırarak 15,010 TL’lik hasara uğratmaktan dava getirilmişti. Dava polisin tebliğlerin tümünü gerçekleştirmemesi üzerine Aralık’a ertelendi.

Bağımsızlık Yolu dava üzerine yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Savcılık ve polisin 1 yıldır tebligatları tamamlamaması, eylemcilerin mahkeme yollarında süründürülerek cezalandırılmaya çalışıldığını gösteriyor. Polis’in görevini yapmayıp davanın sürmesini engellemesi, eylemcilere “eyleme katılırsanız böyle sürünürsünüz” mesajı vermeye çalıştığı anlamına geliyor.

Kamu malına zarar gerekçesiyle açılan davada, ironik bir şekilde, Polis’in tebliğ işlemlerini tamamlamaması kamu kaynaklarının zarara uğratılmasına neden oluyor. Bazı sanıkların öğretmen bazılarının belediye emekçisi ve bazılarının da özel sektör emekçisi olmasından ve mesai saatlerinde izin alıp mahkemede olmaları gerektiğinden ötürü; öğrencilerin eğitim, vatandaşın beledi hizmet alma hakkından mahrum bırakılıyor.

16 Ekim 2018 tarihinde dosyalanan dava, 18 Ocak 2019’dan beridir ertelenmeye devam ediyor. Dün onuncu kez mahkeme huzuruna gelen davada savcılık önceki celseden bugüne kadar geçen 1 ayda yine tebliğ yapmadı. 24 sanıklı açılan ve 16 Ekim 2018 tarihinde dosyalanan davada henüz yalnızca 16 sanığa -3 sanık tebligatları kendi aldı- tebliğ gerçekleştirilmiş durumda.

Dava 26 Aralık 2019 tarihine ertelendi.