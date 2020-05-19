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Gancelli,Sosyal medya üzerinden canlı Amfi Tiyatro Konseri gerçekleşecek

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Gancelli,Sosyal medya üzerinden canlı Amfi Tiyatro Konseri gerçekleşecek
Gancelli,Sosyal medya üzerinden canlı Amfi Tiyatro Konseri gerçekleşecek

15. Kıbrıs İpek Koza Festivali kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ın facebook üzerinden canlı yayınla ilk amfi tiyatro konseri gerçekleşecek.

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı, ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde bu yıl “Üretim” temasıyla , sosyal medya üzerinden gerçekleşecek olan İpek Koza Festivali’nde, ülkemizin sevilen gruplarından Gancelli, Facebook üzerinden canlı yayınla konser verecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00’de 15. İpek Koza Festivali kapsamında Girne Amfi tiyatroda seyircisiz gerçekleşecek olan Gancelli konseri, Girne Belediyesi ve Gancelli facebook/youtube sayfalarından canlı olarak yayınlanacak.gancelli-2_1589898338.jpg

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