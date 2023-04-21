Garabli yazdı... "Biz bayramı İsas’a gömdük"

Normalde bugün neşe içerisinde, bayram kutluyor olmalıydık.

Ama ne yazık ki Türkiye’de yaşanan depremle, neşemiz de birçok değerimiz de yok olup gitti.

Şampiyon Meleklerimiz de dahil olmak üzere birçok çocuğumuz, bir çok insanımız toprağın koynunda yatarken, hayatta kalanlar da evsiz barksız, çadırlarda yaşamaya çalışırken, bayram kutlamak gelmiyor insanın içinden.

İnsan çocuğuna bayramlık almaya utanıyor adeta.

Hele ki bu çocuklar ihmal sonucu ölmüşse, insanın içi daha bir başka yanıyor.

Eğer o binalar kurallarına uygun ve denetimli yapılsaydı, usulüne uygun olmayanlara sağlamdır raporu verilmeseydi, hatta bu usulüne uygun binalar imar affı ile meşru kılınmasaydı, şimdi on binlerce çocuk ve on binlerce insan heyecanla bayram kutluyor olacaktı.

Sadece gidenler değil, kalanlar da .

Misal Şampiyon Meleklerimizin yakınları, hatta hepimiz.

Eğer 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye, o kahrolası otelin yapımında deniz kumu ve çakıl kullanılmasaydı, daha fazla alan açmak için kolonlar kesilmeseydi, demirler kurallarına uygun nervürlü demir olarak kullanılsaydı depremde yıkılacak mıydı?

Bu kumdan eve rüşvet karşılığı ruhsat verilmeseydi, ve sağlam değil diye mühürlendiği halde çıkar karşılığında açılmasaydı meleklerimiz ellerimizden alınmış olacak mıydı?

En kötüsü de siyasi rant karşılığı İsias Grant otel gibi yüzbinlerce bina, sırf oy uğruna imar affı ile affedilmeseydi, milyonlarca insanın bayramı hatta hayatı kararacak mıydı?

Şimdi ana, babalar çocuklarının bayram harçlığı sevincine tanık olmayacaklar mıydı?

Neneler, dedeler, torunları gelecek diye yemekler hazırlayıp, çikolatalar alıp, yavrularının yollarını gözleyecek olmayacak mıydı?

Onlarca insan bayramı, mezarlık yerine sevdiklerinin yanında neşe ile geçirmeyecek miydi?

O yüzden bu insanlık suçu işleyenler hukuk önünde hesap vermeden bayram gelmeyecek.

Adalet yerini bulmadan bayramların üzerindeki karanlık gitmeyecek.

Bunca insanın bayramı, adaletin yerini bulduğu gün olacak.

O güne kadar “Bayram gelmiş neyime kan damlar yüreğime”

Dilerim artık hiçbir bayram böyle acı dolu olmasın

Eskilerin değimiyle artık hiçbir bayram kara gelmesin.

Artık bayramlar mutlu ve kutlu olsun.