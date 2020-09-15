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Garabli'nin o yazısı 24 saatte 20 Binin üzerinde okudu!

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Detay Gazetesi köşe yazarı emekli öğretmen Ayşegül Garabli'nin köşe yazısı rekora koşuyor...
Garabli'nin o yazısı 24 saatte 20 Binin üzerinde okudu!

Garabli'nin o yazısını 20 Binin üzerine insan okudu!

Detay Gazetesi köşe yazarı emekli öğretmen Ayşegül Garabli'nin köşe yazısı rekora koşuyor...

Ayşegül Garabli dün kaleme aldığı yazıda "Ne yalan söyleyeyim bir Türkiyeli olarak Kıbrıslılar beni de ayırdılar!!!!" diyerek yazısına başladı ve Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türkiyeli  ayrımcılığı üzerine üzerinde belkide haftalarca konuşulacak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Ayşegül Garabli'nin köşe yazısı 24 saatte 20 bin okurun üzerine çıkmayı başardı.

 

Yazıyı okumak için tıklayın;

 KIBRISLILAR BİR TÜRKİYELİ OLARAK BANA DA AYRIM YAPTILAR!!! - Ayşegül Garabli

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