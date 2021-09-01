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Garaböcü Halk Masalı Salı Günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Önünde Sahnelenecek

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Garaböcü Halk Masalı Salı Günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Önünde Sahnelenecek
Garaböcü Halk Masalı Salı Günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Önünde Sahnelenecek

 İşaret dili gönüllüleri tarafından hazırlanan Garaböcü Halk Masalı 7 Eylül Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde, saat 18:30’de sahnelenecek.
Akile Ruh Ekizoğlu’nun derleyip kitaplaştırdığı ve etkinlikte anlatımını da üstleneceği Garaböcü Masalı işaret dili ile sahneye uyarlandı.

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İşaret dili gönüllülerinin sahnedeki performanslarıyla hayat bulacak “Engelsiz Tiyatro” etkinliği  sadece işitme engelliler değil tüm engel grupları dikkate alınarak halkın beğenisine sunulacak.
Etkinlik sırasında Asya bebeğin tedavisine yardım amaçlı satış standı da kurulacağı bildirilirken, etkinlikle ilgili bilgiye 0533 868 51 30 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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