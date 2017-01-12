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Garantörler 23 Ocak'ta yeniden Cenevre'de, 27 Ocak'ta 2. bir zirve daha olabilir

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Garantörler 23 Ocak'ta yeniden Cenevre'de, 27 Ocak'ta 2. bir zirve daha olabilir
Yunan Dışişleri Bakanı Kocias: Garantörler 23 Ocak'ta süreci devam ettirmek için yeniden Cenevre'de toplanacak.

Garantörler 23 Ocak'ta yeniden Cenevre'de 

Yunan Dışişleri Bakanı Kocias: Garantörler 23 Ocak'ta süreci devam ettirmek için yeniden Cenevre'de toplanacak.

 

Cenevre’de, güvenlik ve garantilerin ele alındığı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferansa yerel saatle 18.30’da (KKTC saatiyle 20.30'da) yeniden başlandı.

Cenevre’de 3 gün süren müzakerelerin ardından bugün başlanan Uluslararası Kıbrıs Konferansı ve müzakerelerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kıbrıs görüşmeleri Cenevre'de devam ediyor. Garantör devletlerin 23 Ocak'ta bir araya gelebileceği belirtiliyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı ve bakanlık kaynaklarına göre garantör devletler, 23 Ocak’ta Cenevre’den tekrardan bir araya gelebilir. Bu görüşmede garantörler, birbirlerine sorular yöneltecekler ve bilgi alışverişinde bulunacak.

Cenevre’de sızan diğer bir habere göre, 27 Ocak tarihinde Kıbrıs için son bir “garantiler” zirvesi yapılabilir.

Şu ana dek bu bilgiler, Türkiye tarafından teyit edilmiş değil.

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