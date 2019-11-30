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Garantörler isterse 5'li konferans olacak!

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Garantörler isterse 5'li konferans olacak!
Garantörler isterse 5'li konferans olacak!

Fileleftheros, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununda gayrıresmî 5’li konferans için çalışacağı taahhüdünde bulunduğuna işaret ederek, beşli konferans hedefi için sadece iki liderin iradesine veya isteğine dayanamayacağını, garantörlerin de denklemin parçası olduğunu yazdı.


BM açısından garantör güçlerin müzakerelerin yeniden başlaması denkleminin parçası olduğunu ifade eden gazete bunun için Guterres’in “Beşli+BM gayrıresmî konferans olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim” dediği Berlin açıklamasını referans gösterdi, “Bugün Kıbrıs’la ilgili gayrı resmî konferans -her birinin kendi sebepleri nedeniyle- üç garantör gücün acil önceliği değildir”yorumuna  yer verdi.


Gazeteye göre, referans şartlarının bugüne dek tamamlanamamış olmasının ana sebebi olarak Ankara’yı gören ve “bütün sorunların Türkiye’nin tavrından çıktığına” inanan Rum Yönetimi bu nedenle de BM’nin, referans şartlarında mutabakat sağlanması amacıyla gayrıresmî beşli konferansa olanak tanıyacak bir değişiklik için dikkatini Ankara’ya yöneltmesini bekliyor. 
Türkiye’nin rolünün özel ağırlığa sahip olduğunu yazan gazete 12 Aralık’taki seçimle ilgilenmekte olan İngiltere’nin  bir de AB’den çıkış gündemi bulunduğunu, bu mesele netleşmezse  Kıbrıs sorunuyla ilgilenmesinin beklenmediğini yazdı.

Yunanistan’ın da “sıklıkla gün ışığına çıkan ‘bir beşli konferansa sürüklenmek istemediği’ bilgilerine atıf yapılan haberde bunun, “Yunanistan’ın da şu anda olguların bir konferansa yöneldiğini görmek için yanıp tutuşmadığı ve   Berlin’de şekillenen süreci uygun bulduğu anlamına geldiğini” savundu.
 

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e Berlin görüşmesi hakkında ilgi verdi. Twitter hesabından, Anastasiadis’in telefonla görüştüğü Miçotakis’e Genel Sekreter’le görüşmesi ve sonraki adımlarla ilgili detaylı bilgi verdiğini belirten Rum Sözcü Prodrdomos Prodromu, Miçotakis’in de Genel Sekreter’in açıklamasından duyduğu memnuniyeti ve açıklamaya katıldığını aktardı.
 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Hollanda  Dışişleri Bakanı Steff Block ile Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini ele aldıkları görüşmesi çerçevesinde “BM Güvenlik Konseyi  kararları zemininde çözüm taahhüdünün teyit edildiği Berlin üçlü görüşmesi, olumlu bir adımdı. Genel Sekreter’in  çabalarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı. 
 

DİKO Berlin görüşmesini değerlendirdiği açıklamasında Anastasiadis’in Berlin üçlü görüşmesi sırasında yanlış politika uyguladığını ve aynı politikaya devam ettiği görüşünü ortaya koydu. DİKO  Rum tarafının bu politikasının, 2008-2012 yakınlaşmaları, Şubat 2014 Ortak Açıklaması ve 30 Haziran  2017 tarihli Guterres Çerçevesi’nde kaydedilen tavizlerinin Türkiye tarafından “kilitlemesine ve referans şartlarına başka tavizler daha istemesine” olanak tanımakta olduğunu ileri sürdü.  

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