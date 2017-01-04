ELAM hariç tüm siyasi parti başkanları Cenevre’de Anastasiadis’e eşlik edecek

Cenevre’de 9 Ocak’ta başlayacak müzakere turu öncesinde Ankara-Atina-Lefkoşa üçgeninde yoğun bir harekelilik yaşanıyor. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Sir Alan James Carter Duncan bölgede mekik diplomasisi gerçekleştiriyor.

Fileleftheros’un “Garantörler Meydanda… Atina ve Ankara’ya Mekik, Londra’dan Müdahale” başlıklı manşet haberine göre Eide bugün Atina’da Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile görüşecek, yarın da Ankara’ya gidecek ancak hareketinden önce, Ankara’dan Atina’ya gidecek olan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Duncan’la bir araya gelecek. Duncan yarın Kocas ile görüşecek. Bu görüşmelerin ana konusunu Cenevre’de 12 Ocak’ta başlayacak Kıbrıs konulu konferans oluşturacak.

Haberi iç sayfasında detaylandıran gazete Sir Duncan’ın bölgeye hareketinden önce Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Ankara ve Atina’ya gideceği için memnun olduğunu belirterek, “Birleşik Krallık çözüm prosedürüne tam destek veriyor ve elinden geldiğince yardımcı olmaya istekli ve niyetlidir” dediğini yazdı.

Habere göre Sir Duncan “Bütün müdahilleri, Ocak’taki müzakerelere, Kıbrıs toplumlarının iki liderinin bugüne kadar gösterdiği aynı esneklik ve yaratıcılıkla yaklaşmasını teşvik ediyorum. Her iki tarafın da gösterdiği cesaret ve sadakat sayesinde bir çözümün mümkün olduğu umudu içerisindeyim” dedi.

Dün Ankara’ya giden Sir Duncan bugün Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Bakanı Çelik ile görüşecek. Duncan, ardından Atina’ya geçecek ve burada Eide ile bir araya gelecek.

Simerini “Uluslararasında Sonucuna İlgi Gösterilirken Konferans Oluşumunda Görüntü Hala Puslu” başlıklı manşet haberinde Cenevre Konferansıyla ilgili çalışmalar son aşamaya girerken ve taraflar hararetle konferansa hazırlanırken, oluşumunun (kimlerin katılacağı) “izahı mümkün olmayan şekilde” henüz netlik kazanmadığına vurgu yaptı.

“AB’NİN TEMSİLİYETİ TAMAMLANMA AŞAMASINDA, 5 DAİMİ ÜYENİN TEMSİL ŞEKLİYLE İLGİLİ DİYALOG İLERİ AŞAMADA”

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis, “Konferansın nihai oluşumuyla ilgili çalışmalar ileri aşamadadır. Kıbrıs Cumhuriyeti, AB ve Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi kesinlikle katılacak. AB’nin temsiliyeti meselesi tamamlanma aşamasındadır, 5 daimi üyenin temsiliyet şekli konusundaki diyalog ileri aşamadadır” ifadelerini kullandı.

Gazete, “Akıncı’nın Dışişleri Bakanı” diye nitelediği KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ise Hristodulidis’ten faklı konuştuğunu ve Kıbrıs Türk ve Rum tarafları ile üç garantör ülkenin katılacağı konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen Anastasiadis’in tek yanlı bir açıklama ile konferansın şeklini değiştirmeye çalıştığını söylediğine dikkat çekti.

BM’nin ve İngiltere’nin dün Konferans’a büyük bir ilgi gösterdiğine dikkat çekilen haberde, BM Genel Sekreteri’nin dün gece, sözcüsü aracılığıyla, Kıbrıs müzakere prosedürüne yardımcı olacağını ve elinden gelen her şekilde destek olacağını açıkladığına işaret eden gazete açıklamadan şu kesiti okurlarına aktardı:

“Cenevre’deki, ayın 12’sindeki görüşme, havada kalan çok hassas konularla ilgili anlaşmayı müzakere etmek üzerde garantör güçler ile ilgili tarafları bir araya getirecek. Genel Sekreter bu prosedüre çok yardımcıdır ve elinden geldiğince destek olacaktır.”

ELAM HARİÇ TÜM SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI…

Haberi iç sayfasında “Oluşum Konusunda Yorumlar Farklı” başlığıyla detaylandıran gazete Hristodulidis’in dün, kendi isteğiyle dışarıda kalan ELAM hariç bütün siyasi parti başkanlarının Cenevre’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eşlik edeceğini açıkladığını da vurguladı.

Habere göre dünkü müzakereciler görüşmesinde Güvenlik konusunda ilk görüş alış verişinde bulunulduğunu ancak özlü görüşme yapılmadığını söyleyen Hristodulidis, “Bu başlığa olabildiğince iyi hazırlanabilmemiz için Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa ve Birleşmiş Milletler düzeyinde faaliyetlerde bulunuyor” dedi.

Hristodulidis, Anastasiadis’in iyi bir sonuç çıkacak şartları oluşturmak maksadıyla Yunan hükümeti ve diğer bütün Konferans katılımcılarıyla sürekli temas halinde olduğunu hatırlattı “İyimserlik veya kötümserlik meselesi yoktur. Çünkü artık müzakere masasında Türkiye’nin niyetiyle ilgili somut işaretler olacak, ölçü de budur” ifadesini kullandı.