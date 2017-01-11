 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.049
  • Altın 148,185
  • Dolar 3,8789
  • Euro 4,0757
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

Garantörlerin katılımı ile yarın 5'li Konferans başlayacak

»
Garantörlerin katılımı ile yarın 5'li Konferans başlayacak
Cenevre’de, 3 günlük müzakerelerin ardından yarın, Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştiriliyor.

ULUSLARARASI KIBRIS KONFERANSI YARIN YAPILACAK

GARANTÖRLER DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÜZEYİNDE TEMSİL EDİLECEK

Cenevre’de, 3 günlük müzakerelerin ardından yarın, Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştiriliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak.

Garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de hazır bulunacağı konferansa; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak.

Garantörlerin daha üst seviyede temsil edilip edilmeyeceğinin, 3 gündür devam eden müzakerelerde elde edilecek gelişmelere bağlı olduğu iddia ediliyor.

GUTERRES KONFERANS ÖNCESİNDE LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK

Görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, konferans öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis ile bir araya gelmesi öngörülüyor. 
Toplantıya müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis’in de davet edildiği öğrenildi.

KONFERANS 11.00’DE BAŞLAYACAK

Cenevre’deki uluslararası konferansın yarın yerel saatle 11.00’de (KKTCSİ 13.00) BM’nin Cenevre Ofisi’nde başlaması bekleniyor.  Konferansta liderlere 25 kişiden oluşan heyetlerin eşlik etmesi öngörülüyor.

Konferansa saat 13.00’te (KKTCSİ 15.00) ara verilerek, resepsiyona geçilecek. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de davet edildiği resepsiyona, liderlerin yanısıra müzakere heyetleri, garantörler, siyasi parti temsilcileri, AB delegasyonu ve uluslararası resepsiyon kuruluşlarının temsilcilerinin katılması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR YEMEKTE SÜRECEK

Uluslararası konferansın, 14.00’teki (KKTCSİ 16.00) çalışma yemeğiyle devam etmesi öngörülüyor. Yemekte liderlere 3’er kişiden oluşan heyetlerin eşlik etmesi öngörülüyor.

Yemek sonrasında devam edecek konferansın 20.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Liderler bugün saat 11'de bir araya gelecek11 Ocak 2017 Çarşamba 09:07
  • Denktaş' Kimsede bu iş burada bitecek diye bir beklenti yok'10 Ocak 2017 Salı 21:45
  • Cenevre'de 2. gün10 Ocak 2017 Salı 12:54
  • Cenevre zirvesinde Türkiye'yi Binali Yıldırım temsil edecek10 Ocak 2017 Salı 12:46
  • Nami Cenevre'de siyasi partileri bilgilendirdi09 Ocak 2017 Pazartesi 18:48
  • Eidie: Zor ama mümkün09 Ocak 2017 Pazartesi 18:33
  • Çipras: Cenevre görüşmelerine katılmaya hazırım09 Ocak 2017 Pazartesi 09:41
  • Liderler bugün KKTC saatiyle 11.00'de bir araya geliyor09 Ocak 2017 Pazartesi 09:29
  • Liderler bugün mülkiyeti konuşacak09 Ocak 2017 Pazartesi 08:51
  • Çakıcı: “Kıbrıs’ta çözüm için mazeret üretmeye gerek yoktur, artık çözümün zamanı gelmiştir.”08 Ocak 2017 Pazar 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti