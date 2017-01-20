Gardiyanlar ‘Merkezi Cezaevinde’ eylem başlattı

Saat 20.30 itibarı ile Merkezi Cezaevinde görev yapan, sayıları azaldığı ve can güvenliklerinin olmadığı nedeni ile bir grup gardiyan Merkezi Cezaevinden dışarı çıkarak eylem başlattı.

Merkezi Cezaevinde ‘Gardiyanlar’ can güvenliklerinin olmadığı nedeni ile eylem başlattı. Saat 20.30 itibarı ile Merkezi Cezaevinde görev yapan, sayıları azaldığı ve can güvenliklerinin olmadığı nedeni ile bir grup gardiyan Merkezi Cezaevinden dışarı çıkarak eylem başlattı.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde, birisi Ağır Cezada yargılandığı için iki gardiyan tarafından kontrol altında tutulan 2 mahkûmu, Mağusa Hastanesinde de bir mahkumu bekleyen gardiyan nedeniyle sayıları azalan Merkezi Cezaevindeki gardiyanlar, kontrolü sağlayamayacakları ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiği nedeni ile eylem başlattı.

KTAMS yetkililerinin de Merkezi Cezaevine gittiği ve eyleme destek verdiği öğrenildi.