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Gardiyanlara eğitim için İçişleri ile DAÜ protokol imzaladı

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Gardiyanlara çalışma koşullarıyla baş etmelerine yardımcı olacak eğitim verilmesi için İçişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile protokol imzaladı.
Gardiyanlara eğitim için İçişleri ile DAÜ protokol imzaladı

Protokolde, DAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nin gardiyanlara altı haftalık eğitim verilmesi öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin cezaevindeki gardiyanların meslekle daha iyi başedebilmelerine yardımcı olacağına inandıklarını söyledi.

Baybars, “Gardiyanlarımızın yükü çok ağır. Kamuda çalışan birçok meslek grubuna göre büyük bir özveri ve ciddi anlamda zorluklarla çalışıyorlar. Dolayısı ile bizler için onların ruh sağlıkları, mahkumlara yaklaşımları ve onların huzurlu ortamda çalışmalarını sağlamak çok önemli” dedi. 

DAÜ Rektörü Prof. Dr Necdet Osam ise, eğitimin, daha sağlıklı, daha verimli ve daha mutlu insanların iş içinde gelişimine katkı vereceğine inandığını ifade etti.

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