Gardiyanoğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni yayımladığı bir mesaj ile andı.

Çanakkale Savaşı’nın Türk milleti için en umutsuz görünen anlarda dahi devletine ve milletine örnek teşkil eden bir zafer olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, Türkiye’nin ve Türk milletinin her zaman birlik ve beraberlik duygusu içinde zorlukların üstesinden geleceğini vurgulayarak, “Anavatan Türkiye’mizin ve ulusumuzun yaşadığı bu zor günlerde atalarımızın yazdığı yiğitlik destanından dersler çıkarmalıyız. Binlerce şehidimizin kanıyla yazılan bu destanın altında; tarih boyunca esaretle yaşamayı kabul etmemiş, kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına koruyan büyük millet olmanın şuuru yatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'mizin 108. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." diye konuştu.