Gardiyanoğlu: 30 yıllık sorunların hepsine dokunuldu

Bakanlıkta her şeyin açık ve net olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, ilaç ve reçete ile konuda çok hassas olduğunu söyleyerek, sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

Gardiyanoğlu, Bakanlık’ta ilgili birimlerle toplantılar yaptığını, reçete olaylarının bir günde alınan kararla yapılmadığını kaydetti.

Eczanelerde ilaç alımı ile ilgili geçiş süreçlerini de anlatan Sadık Gardiyanoğlu, amaçlarının insanların ilaca erişimini hızlandırarak, sıkıntıları çözmek olduğunu vurguladı.

2024 yılını sosyal hizmet yılı olarak ilan ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu, göreve geldiği günden itibaren yapılan icraatları anlattı.

30 yıldır rehabilitasyon değil bakıcılık yapıldığını dile getiren Gardiyanoğlu, şu anda yapılan titiz çalışmaların olduğunu söyleyerek, gerçek bir rehabilitasyon merkezi yaratmak için yapılan çalışmaları hakkında bilgileri paylaştı.

Bakanlığa bağlı dairelerin yasalarında değişikliklerin çalışılıp bitirilme aşamasına geldiğini bildiren Gardiyanoğlu, 30 yıllık sorunların hepsine dokunulduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, 2025 yılında Çalışma Dairesi ile ilgili yapılan çalışmaları madde madde Meclis’te herkesle ve basın yoluyla tüm halkla paylaşacağını söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu’nun konuşmasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.