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Gardiyanoğlu açıkladı: Asgari ücret masası önümüzdeki hafta toplanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari ücretle ilgili verilerin cuma gününe kadar eline geçeceğini kaydeden Gardiyanoğlu, asgari ücret masasının önümüzdeki hafta toplanacağını kaydetti.
Gardiyanoğlu açıkladı: Asgari ücret masası önümüzdeki hafta toplanacak

BRT'de katıldığı televizyon programında konuşan Gardiyanoğlu, asgari ücretin belirlenmesi için 16 Ocak’a kadar yasal bir süreç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Tek bir arzum var o da oy birliği ile bir rakam belirlenmesidir”

“Ben ilk günden açıkladım. Bu asgari ücret 2024’ten itibaren geçerli olacak bir ücrettir. Aralık ayındaki hayat pahalılığı verilerini de bekleyeceğimi söylemiştim. Bu arada işverenlerin de masada temsilci değiştireceğini biliyoruz. Yoğun iş programlarından kaynaklı yeni temsilciler atanacak. Hayat pahalılığı benim ana şablonum olacak. Tek bir arzum var o da oy birliği ile bir rakam belirlenmesidir’

Asgari ücretle ilgili verilerin cuma gününe kadar eline geçeceğini kaydeden Gardiyanoğlu, asgari ücret masasının önümüzdeki hafta toplanacağını kaydetti.

 

 

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