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Gardiyanoğlu “Adayımız büyük ihtimalle Sayın Tatar’dır”

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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar’ın büyük ihtimalle UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.
Gardiyanoğlu “Adayımız büyük ihtimalle Sayın Tatar’dır”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar’ın büyük ihtimalle UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını, Tatar’ın parti tabanının sesini dinleyeceğini açıklamasının bile partiye büyük bir hareketlenme getirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Partisinin çıkaracağı adayın kim olacağına sadece kendisinin karar vereceğinin altını çizerek, UBP tabanının zorlama ile bir karara varmasının asla söz konusu olamayacağını vurguladı.

 Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yapan Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, partinin geleneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamaları konusunda önemli açıklamalar yaptı. “BÜYÜK BİR İHTİMALLE ERSİN TATAR ADAY GÖZÜKÜYOR” Ulusal Birlik Partisinin geleneği, örf ve adetlerinin olduğunun altını bir kez daha çizen Gardiyanoğlu, geleneklerde Genel Başkanın aday olduğunu, bunu daha önce de söylediğini, Parti meclisi de kararını verene kadar da hiçbir zaman Genel Başkanın “ben adayım” açıklamasının olmayacağını, bugüne kadar olmadığını dile getirdi. “Son 20 gündür sayın Genel Başkanın açıklamalarına baktığımızda parti tabanının sesini dinleyeceğini ifade etti” diyen Gardiyanoğlu, bu durumun partiye büyük bir hareketlenme getirdiğini söyledi ve “büyük bir ihtimalle aday sayın Ersin Tatar gözüküyor” ifadelerini kullandı. “UBP, KOALİSYONUN BOZULMASIYLA İLGİLİ BİR KORKUSU YOK” Gardiyanoğlu, Ulusal Birlik Partisinin koalisyonun bozulmasıyla ilgili bir korkusunun olmadığını vurgulayarak, UBP’nin çıkaracağı adayın kararı sadece kendisinin vereceğini, UBP’nin telkin almayacağını, sadece istişare ettiğini vurgulayarak, “UBP tabanı zorlama ile diz çökmez. Biz bu açıklamaları ciddiye almıyoruz. Sayın Özersay sizin programınızda konuştu, farklı lanse edildi. Hala ısıtılıp gündeme getiriliyor. UBP ile HP arası soğutulmaya çalışılıyor. Biz dışarıdan gelen sesle yürüyen değil, tabanımızın sesiyle yürüyen bir partiyiz” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI HAKKINDA…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklaması ve sonrasında yaşanan gerilim ile ilgili de değerlendirme yapan Gardiyanoğlu, “Akıncı’nın barış pınarı harekatına açıklamasını üzüntüyle karşıladık, sonrasında hakaret yayınları vardı. Ama bu yayınlar, ilk yapılan açıklamanın haklı olduğunu göstermez. Bu davranışları kınıyoruz, mahkemelere inanıyorum. İkinci açıklamayı okuduk, her kelimesini 40 kere düşünmemiz gerekiyor. Hele müzakerelerin alevleneceği algısı ve seçime 6 ay kalması, tamamen seçime yönelik hareketlerdir” dedi.

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