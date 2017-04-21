Gardiyanoğlu: Akıl insanı sadece bir yere kadar götürür

‘Evrenin İlahi Dili-Uyanış’, ‘2 Tam Bir Tek’ , ‘KADIN Olmayı Hatırlamak’ , "Her Şey Hakikati Görmekle Başlar" kitaplarının yazarı, Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Bülent Gardiyanoğlu öğrencilere Kişisel Gelişim Semineri verdi.

‘Evrenin İlahi Dili-Uyanış’, ‘2 Tam Bir Tek’ , ‘KADIN Olmayı Hatırlamak’ , "Her Şey Hakikati Görmekle Başlar" kitaplarının yazarı, Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Bülent Gardiyanoğlu, Girne Üniversitesi Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte öğrencilereKişisel Gelişim Semineri verdi.

Seminere, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Altunç, Girne Üniversitesi Vakfı Müdürü Mutlu Soykurt, Denizcilik Fakültesi öğrencileri ile Eğitim Fakültesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü öğrencileri katıldı.

Girne Üniversitesi Vakfı Müdürü Mutlu Soykurt’un açılış sunumuyla başlayan seminerde Gardiyanoğlu, “Kişisel gelişim nedir? Hayat amacı nedir? Hayat amacımızı gerçekleştirmeye giden yolda karşımıza ne gibi engeller çıkar?” gibi konularda bilgiler paylaşarak, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

HAYAT BELLİ DÖNEMLERDEN OLUŞUR

Hayatı belli yaş dönemlerine ayırıp, bu dönemlerin taşıdığı özelliklere değinerek konuşmasına başlayan Bülent Gardiyanoğlu: “0-10 yaş arası dönem insanın şuursuz dönemidir. 10-20 yaş arası kendisini var etme dönemidir, 20-30 yaş arası ise deneyim dönemidir, 30-40 yaş arası hiç bir şey bilmediğini farkettiği dönemdir. İnsan 40 yaştan sonra ise dibe vurur, akıl hocaları aramaya yönelir. Uyanış da bu dönemde gerçekleşir.” dedi. Öğrencilerin şu anda yaş grupları dolayısıyla endişe, korku, beklentiler, hayaller ile daha yoğun olarak dolu oldukları bir dönemde olduklarını ifade eden Gardiyanoğlu, bu dönemi daha sakin ve dengede geçirebilmek ile ilgili neler yapılabileceği üzerine fikir ve yöntemler paylaştı.

DÖRT SINAV ALANI

İnsanın hayatta genel olarak dört ana sınav alanı olduğunu söyleyen Bülent Gardiyanoğlu, bu alanların “Sağlık, Cesaret, Para ve İlişkiler” olduğunu ifade etti. “İnsan bunlardan hangisinde başarılı olursa bir diğeriyle sınanır. Bu alanlardan üçünde başarılı olsa dahi en azından birisinde zorluklar yaşar, sınavlar vermesi gerekir.” diyen Gardiyanoğlu, sorunlu alanların aslında dönüp içimize bakmamız için bir fırsat olduğunu belirtti.

Atalarımız ile kurduğumuz ilişkilerin önemine de dikkat çeken Gardiyanoğlu, güçlü/otoriter ebeveynler ile ezilmiş/pasif ebeveynlerin yetiştirdiği çocukların farklı özelliklere sahip olacağını söyledi.

AKIL İNSANI BİR YERE KADAR GÖTÜRÜR

Başarı üzerine de konuşan Bülent Gardiyanoğlu, genelde başarısız insanların başarılı olanlar ile dalga geçtiklerini, alay ettiklerini; hayat amacına giden yolda bu şekilde negatif yaklaşımı olan insanları yakınımızda tutmamamız gerektiğini ifade ederek, cesareti ve kendimize inancı korumanın önemine değindi.

Hayatımızda dengeyi bulmak için hislerimize, kalbimize de güvenmemiz gerektiğini söyleyen Gardiyanoğlu, insanın sadece akıl aracılığıyla gittiği bir yolda elinde sonunda duvara toslamaya mecbur olduğunu belirtti. Gardiyanoğlu, aklın insanı sadece bir yere kadar götürebileceğini ifade etti.

Gardiyanoğlu seminer esnasında kendi hayatından örnekler vererek, hayatında meydana gelen olumsuzluklardan nasıl ve ne şekilde kurtulduğunu, bu arızaların kendi kişisel gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu espirili anlatımıyla öğrencilerle paylaştı. Büyük bir katılımcı grubuna hitap eden Gardiyanoğlu, seminerin sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.