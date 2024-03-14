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Gardiyanoğlu: Amacımız tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu “14 Mart Tıp Bayramı” dolayısıyla mesaj yayınladı.
Gardiyanoğlu: Amacımız tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması

Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘‘Kaliteli bir sağlık sistemi, sağlıklı bir toplumun da birinci şartıdır. Sağlık hizmetleri, insanlığa yapılan en büyük ve paha biçilmez katkılardır. İnsan sağlığını koruyarak insanlığa daha kaliteli bir yaşam sunmayı görev edinen, bu kutsal mesleği yerine getiren de tıp çalışanlarımızdır. Sağlık alanında hizmet vermek; ciddi bir sabır, yürek ve emek gerektirmektedir.
Tüm vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlık hizmetlerinden eşit koşullarda ve en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak, sağlık sisteminde gerek yıllardır yaşanan sorunlara, gerekse günün koşullarıyla ortaya çıkan ihtiyaçlara öncelik vererek etkin ve kaliteli bir sağlık sistemini oluşturmak hepimizin ortak amacıdır.
Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hastaların ilaca hızlı bir şekilde erişmesi ve herkesin çağdaş sağlık hizmetlerinden yararlanması amacıyla Sosyal Sigortalar Dairemiz tarafından sigortalılarımız için , otomasyon sistemimiz sürekli yenilenmekte ve günün şartlarına uygun olarak güncellenmektedir.
Büyük bir sabır ve özveriyle, gece gündüz demeden sağlık hizmeti veren, insanı yaşatmayı esas alan bu zor fakat bir o kadar da kutsal vazifeyi yerine getirmek için azimle mesai yapan tüm sağlık çalışanlarımızı bu anlamda tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum.
Bu vesileyle hayatımızın her anında yanımızda olan ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuz hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım.

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