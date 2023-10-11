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Gardiyanoğlu, Ankara temaslarını sürdürüyor...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ankara temasları kapsamında, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı makamında ziyaret etti.
Gardiyanoğlu, Ankara temaslarını sürdürüyor...

Göktaş, konuk bakan Gardiyanoğlu’nu bakanlık kapısında karşıladı.

Bürokratların da katıldığı ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, iki bakanlık arasında yürütülmesi planlanan ortak sosyal sorumluluk projeleri ele alındı.

Sosyal reformlar ile ilgili işbirliklerinin değerlendirildiği ve sosyal hizmetler alanında  görüş  alışverişi ile  tecrübe paylaşımının yapıldığı  heyetler arası toplantı sonrası Göktaş, Sadık Gardiyanoğlu’nu ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, ‘‘Görüşmemizin  ve ortak çalışmalarımızın verimli sonuçlar getireceğine inanıyoruz’’ açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, Ankara’da gördükleri ilgiye ve hassasiyete teşekkür etti.  
 Gardiyanoğlu, “Sosyal hizmet alanında, personelin hizmet içi eğitimi, karşılıklı staj programlarının başlaması ve yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ile çocuk bakım evlerini altyapısının güçlenmesi için Sayın Bakan’la çok verimli bir görüşme yaptık.Somut desteğini aldık.Sosyal hizmetler anlamında, Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar bakanlığımıza ait tüm merkezler daha çağdaş hizmet anlayışına kavuşacak” dedi.

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