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Gardiyanoğlu: “ bakanın açıklamaları talihsiz”

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Gardiyanoğlu: “ bakanın açıklamaları talihsiz”
KTSÇHB Başkanı Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun “Yüksek İdare Mahkemesi’nin verdiği 6 aylık sürenin yetersiz olduğunun altını çizdi...

Birlik Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme kararı üzerinden henüz 1,5 ay geçmiş olmasına rağmen, Sağlık Bakanı’nın ifadelerinde yasal zeminden dışarı çıkma çabalarının  gözlerden kaçmadığını ileri sürdü.

Gardiyanoğlu, “Bir taraftan, sağlıkla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yapma gayreti söz konusu iken, diğer taraftan sanki bir zümreyi tatmin etme çabasındaymış ya da etkisi altındaymış gibi hareketle, mahkemeden talep ettiği sürenin yine kendisi tarafından yetersiz olarak değerlendirilmesi, Yüksek Mahkeme kararını siyasetle gölgeleme çabasından başka bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun,  “verilen özlük haklarını beğenmeyen, kurulması hedeflenen yeni sağlık sistemine ayak direyen bir grup kamu hekiminin etkisi altında, onların ikinci iş yapmalarının yolunu açacak bir çalışma içerisinde bulunmasının sağlıkta yeni bir imtiyazlı zümre yaratılması riskini doğuracağını “ iddia etti.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nu, “Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararını gölgeleme çabalarından uzak durmaya ve yasal sorumluluklarını ivedilikle yerine getirmeye” davet etti.

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