  • BIST 9782.55
  • Altın 2730.77
  • Dolar 33.9995
  • Euro 37.8331
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı

Gardiyanoğlu: Bu ülkeye yatırım yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Gardiyanoğlu: Bu ülkeye yatırım yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık

Bakanlık açıklamasına göre kabulde konuşan MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, Hollanda heyeti ile birlikte Kıbrıs’ta uzmanlık alanlarına giren konularda yatırım hedefleriyle ilgili ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

MÜSİAD Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü de konuşmasında, MÜSİAD KKTC’nin davetlisi olarak ülkede temaslarda bulunduklarını, Anavatan ile Yavruvatan arasında güçlü ilişkiler kurmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Köklü, KKTC’deki yatırım fırsatları ve ticari birliktelikler üzerine çalışmalarının ve işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yaptığı konuşmada MÜSiAD’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MÜSİAD gibi yurt dışından KKTC’ye gelen yatırımcılara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten Gardiyanoğlu "Doğru kişilerle doğru zeminde doğru işler yapılması arzu ettiğimiz noktadır. Anavatan Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz. Gönül bağımız var. MÜSİAD dünyanın dört bir yanında temsilciliği olan, büyük bir aile" ifadelerini kullandı.

Bu ülkeye gelecek olan her yatırımcıya bakanlığı çerçevesinde her türlü katkıyı ve desteği sağlayamaya hazır olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, "Unutulmasın ki bu ülkeye yapılacak olan her türlü yatırım, Türk milletinin bu ülkedeki kökleşmesinin en büyük nişanesidir. Her yapılan yatırım, yeni bir istihdamdır, devlete gelirdir, yurt dışından ülkemize gelen her iş insanı bizim dünyaya açılan kapımızdır’’ şeklinde konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  •  Sol Gençlik, “Barışın İnşaasında Görsel İletişimin Önemi” isimli etkinliği gerçekleşti23 Ağustos 2024 Cuma 12:40
  • CTP, okullara yerleştirilen konteyner sınıflara tepki gösterdi23 Ağustos 2024 Cuma 12:37
  • Erhan Arıklı: Güneydeki Türk mallarını kullananları tutuklamalıyız!23 Ağustos 2024 Cuma 12:28
  • Tufan Erhürman: Bu toplumda bu akıl var ama küçük bireysel çıkar ilişkileri onu tatile çıkardı23 Ağustos 2024 Cuma 12:19
  • İnsan kaçırma, soygun, şiddet, darp… Cesur Dinç, tutuksuz yargılanacak23 Ağustos 2024 Cuma 12:05
  • Yasemin Öztürk: UBP Skandallarla anılır hale geldi! Desteğim Taçoy'a...23 Ağustos 2024 Cuma 12:04
  • “Kamusal eğitimi bitirdiniz: Beceremiyorsunuz, istifa edin!”23 Ağustos 2024 Cuma 11:58
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 421 Sürücüye Ceza, 30 Araç Trafikten Men Edildi23 Ağustos 2024 Cuma 11:28
  • 112 Acil Servisi’ne 5 yeni ambulans23 Ağustos 2024 Cuma 11:14
  • Alayköy’de İş Kazası: 2 Metre Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı23 Ağustos 2024 Cuma 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti