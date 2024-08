Gardiyanoğlu: Bu ülkeye yatırım yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık

Bakanlık açıklamasına göre kabulde konuşan MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, Hollanda heyeti ile birlikte Kıbrıs’ta uzmanlık alanlarına giren konularda yatırım hedefleriyle ilgili ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

MÜSİAD Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü de konuşmasında, MÜSİAD KKTC’nin davetlisi olarak ülkede temaslarda bulunduklarını, Anavatan ile Yavruvatan arasında güçlü ilişkiler kurmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Köklü, KKTC’deki yatırım fırsatları ve ticari birliktelikler üzerine çalışmalarının ve işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yaptığı konuşmada MÜSiAD’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MÜSİAD gibi yurt dışından KKTC’ye gelen yatırımcılara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten Gardiyanoğlu "Doğru kişilerle doğru zeminde doğru işler yapılması arzu ettiğimiz noktadır. Anavatan Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz. Gönül bağımız var. MÜSİAD dünyanın dört bir yanında temsilciliği olan, büyük bir aile" ifadelerini kullandı.

Bu ülkeye gelecek olan her yatırımcıya bakanlığı çerçevesinde her türlü katkıyı ve desteği sağlayamaya hazır olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, "Unutulmasın ki bu ülkeye yapılacak olan her türlü yatırım, Türk milletinin bu ülkedeki kökleşmesinin en büyük nişanesidir. Her yapılan yatırım, yeni bir istihdamdır, devlete gelirdir, yurt dışından ülkemize gelen her iş insanı bizim dünyaya açılan kapımızdır’’ şeklinde konuştu.