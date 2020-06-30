Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, “Çift PCR anlamlı ise neden insanları, öğrencileri karantinaya tıktık” diye sordu.

Dr. Remzi Gardiyanoğlu, B kategorisine alınan Türkiye’den gelen yolcular için uygulanacak olan yönteme ilişkin “Çift PCR nedir? Acaba Türkiye’nin PCR uygulamasına mı güvenmiyoruz. Eğer bu, yani çift PCR anlamlı bir şeyse biz neden insanları, öğrencileri 14 gün boyunca otellere kapattık. Masrafa girdik ve sair… Bu pandemide, Koronavirüste bilmediğimiz bir şey mi var?” diye sordu.

"Uçaktan tek bir pozitif vaka çıkarsa ne yapacağız?" diye de soran Dr. Gardiyanoğlu, Ada TV ekranlarında pandemi süreci yönetimine ilişkin hiçbir şeye hazırlıklı olmadığımızı vurguladı.