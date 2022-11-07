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Gardiyanoğlu: "Çocuklar geleceğimizi temsil ediyor"

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KKTC Badminton federasyonun düzenlediği 29 Ekim Minikler Gelişim ligi turnuvasında geçen hafta tamamlandı.
Gardiyanoğlu: "Çocuklar geleceğimizi temsil ediyor"

10 kulübün katıldığı turnuvada Güneş Spor Kulübü çekişmeli ve güzel müsabakalar çıkararak güzel bir tecrübe edinerek turnuvayı tamamladılar. Güneş Spor Kulübü Başkanı Sadık GARDİYANOĞLU “ Tüm Çocuklar bizim geleceğimizi temsil ediyor. Her çocuğun spor ile iç içe olması için kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımıza kazanmak ve kaybetmek yerine sevgi ve saygı çerçevesinde mücadele etmelerini ve spor yapmalarını aşılamak için herzaman onların yanında olarak yol göstermeye devam edeceğiz” diyerek turnuvaya katılan tüm sporcuları ve ailelerini tebrik etti.

Güneş spor kulübü
Antrenör: Nesil YUSUFOĞLU
Sporcular;
Aşkım Derin Bıçakçı
Mira Yüksel
Can Soykan
Kıvanç Gezer

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