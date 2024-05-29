Gardiyanoğlu: Hastaları rahatlatacak yasal düzenlemeler için çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ilaç erişimi konusunda hastaların yaşadığı sıkıntıların çözümü için bakanlık olarak önlem almaya devam ettiklerini, hastaları rahatlatacak yasal düzenlemeler için çalıştıklarını belirtti.

Gardiyanoğlu, Sağlık Dernekleri Platformu temsilcilerini kabul ederek, sıkıntılarını dinledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Thalassaemia Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Alzheimer Hastaları Derneği ile Evrensel Hasta Hakları Derneği başkan ve temsilcileri yer aldı.

Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü İlker Ökter ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Sağlık Dernekleri Platformu adına konuşan Platform Sözcüsü Servet Özeralp, platform içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin ortak sıkıntı ve beklentilerini aktardı.

Hastaların özellikle ilaç erişiminde yaşadıkları sorunların çözümü konusunda Gardiyanoğlu’ndan destek isteyen Özeralp, yaşlı hastaların ilaç ödemeleri ile ilgili bürokratik işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bakanlık olarak 7 aydır ilaç erişimi konusunda vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için mücadele ettiklerini anlatan Gardiyanoğlu, Tabipler Birliği ile Eczacılar Birliği tarafından bakanlığa sunulan tüm önerileri kabul ettiklerini söyledi.

“Dar gelirli vatandaşlarımıza, tüm kamu sağlık kuruluşlarımızda poliklinik, acil servis fark etmeksizin sisteme dahil olma imkanı tanıdık” diyen Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın sistemindeki reçeteye entegre olduklarını ve şu an online olarak bunu görebildiklerini kaydetti.

Yıllarca sigorta reçetelerini yazma yetkisinin sözleşmesi olan 92 doktorla sınırlı kaldığını belirten Gardiyanoğlu, “Hastanın en doğal hakkı doktor seçmedir. Biz bu sistemi tüm doktorlara açtık” dedi.

Gardiyanoğlu, ilaç erişimi konusunda hastaların yaşadığı sıkıntıların çözümü için bakanlık olarak önlem almaya devam ettiklerini, hastaları rahatlatacak yasal düzenlemeler için çalıştıklarını sözlerine ekledi.