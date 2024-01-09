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Gardiyanoğlu: Hem işçi hem işverenin mutlu olacağı bir rakam belirleyeceğiz

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Gardiyanoğlu: Hem işçi hem işverenin mutlu olacağı birrakam belirleyeceğiz
Gardiyanoğlu: Hem işçi hem işverenin mutlu olacağı bir rakam belirleyeceğiz

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü saat 10.00’da toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu , katıldığı bir televizyon programında Asgari Ücret konusuna değindi.

Bakan Gardiyanoğlu, hem işçi hem de işverenin memnun olacağı bir rakamı belirleme arzusunda olduğunu belirtti. Asgari Ücretin tamamen bir denge meselesi olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, tarafların mutlu olacağı bir rakamı oy birliğiyle belirleme hedefinde olduğunu vurguladı.

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