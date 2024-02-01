  • BIST 8647.91
  • Altın 1999.15
  • Dolar 30.3409
  • Euro 32.9118
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASivil savunma ekiplerinin su baskınlarına müdahalesi bugün de devam etti

Gardiyanoğlu: İlaca erişimde güvenli bir sisteme adım attık

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sigortalıların ve eczacıların ilaç temini ile geri ödemelerinde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla imzalanan protokolle, ilaca erişimde güvenli bir sisteme adım attıklarını vurguladı.
Gardiyanoğlu: İlaca erişimde güvenli bir sisteme adım attık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, dün imzalanan ve bugün uygulamaya giren protokolü değerlendirdi.  

Gardiyanoğlu, başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere tüm paydaşlara özverili katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gardiyanoğlu, ilaca erişim konusunda daha güvenli bir sistem yaratılması adına Eczacılar Birliği ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile iki buçuk ayı aşkın bir süredir gerçekleştirdikleri görüşmelerin son derece olumlu neticelendiğini belirtti ve şunları kaydetti:

“Paydaşlarımızla imzalamış olduğumuz iş birliği protokolü çerçevesinde eczacıların ve sigortalıların ilaç temini ve geri ödemeleri ile ilgili süreçleri değerlendirmek üzere taraflar Denetleme ve Etik Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir. Düzenli olarak toplanacak kurulda tüm paydaşlar süreci takip edebilecek, kurul sorunlar birikmeden anında müdahale edebilecektir.

Esas amacımız; halkımızın ilaca erişimini daha da kolaylaştıracak sistemlerin yaratılmasıdır. Başta sayın Başbakanımız Ünal Üstel olmak üzere, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Eczacılar Birliği ve Sosyal Sigortalar Dairesi idareci ve personeline bu süreçte gösterdikleri tüm yapıcı yaklaşım ve özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BASS ve Hür-İş pazartesi günü İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak01 Şubat 2024 Perşembe 16:06
  • Tatar, Kayalar ve Özcan’ı kabul etti01 Şubat 2024 Perşembe 16:01
  • Lefkoşa'da kadına şiddet! Beraber yatıp uyumadıkları gerekçesi ile...01 Şubat 2024 Perşembe 15:57
  • Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde yasal düzenlemeye aykırı hareket edildi01 Şubat 2024 Perşembe 15:57
  • Lefkoşa'nın göbeğinde silahla yakalandılar...01 Şubat 2024 Perşembe 15:53
  • Merkezi Cezaevinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu!01 Şubat 2024 Perşembe 15:52
  • Çavuşoğlu: Türkçe bilmeyen bir öğrenciye eğitim verme zorunluluğumuz yoktur01 Şubat 2024 Perşembe 15:00
  • Sadrazamköy-Kayalar yolu trafiğe kapatıldı01 Şubat 2024 Perşembe 13:49
  • KKTC’de ikamet eden Maronitlerin sınır kapılarından geçişleri konusuna düzenleme01 Şubat 2024 Perşembe 13:48
  • Kıb-Tek'ten borcu olana uyarı01 Şubat 2024 Perşembe 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti