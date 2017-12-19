Gardiyanoğlu, istifa etti

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’ndan istifa ettiğini açıkladı.

Gardiyanoğlu, bugün yazılı açıklama yaparak istifa gerekçelerini açıkladı.

Kurulun bugüne kadar 1-2 olay dışında hiçbir karar alamadığını savunan Gardiyanoğlu, kurulun siyasi irade tarafından yönetilmeye çalışıldığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “kurul hiçbir sağlık kuruluşuna yasaların öngördüğü cezayı veremiyor. Herkesin birbirine gönül bağı, vefa veya koltuk borcu var” iddiasında bulundu.

İlgili yasanın yürürlüğe girmesiyle son 19 yılda bazı sağlık kuruluşlarının sadece bir, bazılarınınsa hiç denetlenmediğini savunan Remzi Gardiyanoğlu, “Sağlığı hukuk düzeni içinde yönetecek, yasalara saygılı anlayış göreve gelene kadar herhangi bir Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği üyesi bu kurulda görev almayacak” dedi.

Gardiyanoğlu, kurulun toplumda infial yaratan olaylar üzerine ‘iş yapıyormuş’ gibi görünmek için toplandığını, bu toplantılarda kamuoyunu yanıltmak için her şeye kılıf bulunduğunu, başka hiçbir icraata imza atılmadığını da iddia etti.