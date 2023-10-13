Gardiyanoğlu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Merkezi'ni İnceledi.

Bakan Gardiyanoğlu, Kadın ve Çocukların Korunması İçin Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ni Ziyaret Etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu daha sonra, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile birlikte, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’ni ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili brifing alan Gardiyanoğlu, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen faaliyetler, kurumsal yapı, eğitim ve koruma amaçlı süreçler hakkında bilgi edindi.

Gardiyanoğlu, Çağrı Merkezi’ne gelen taleplerin nasıl ve hangi merkezlere yönlendirildiği ile ilgili de sunumu da izledi.