Gardiyanoğlu: “Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ise “Protokoller ve Yasalar” konulu güncel konuşma yaptı.

e-devlet konusunun ivediliğinin oy birliği ile alındığını ve komitede görüşüleceğini belirten Gardiyanoğlu, on bir yıldır gündemde olan konunun yasasının hala geçmemiş olmasını eleştirdi.

“Üzüldüğüm bir nokta var. Bizden önce komitelerde görev alan hiçbir milletvekili ‘noldu bu?’ diye sorma ihtiyacı hissetmemiş” diyen Gardiyanoğlu, yasanın ivediliğine oy veren herkese teşekkür etti.

Gazeteciler Birliği’nin dün Meclis’te yaptığı eyleme de değinen Gardiyanoğlu, diyalog kurmanın önemine vurgu yaptı.

Eleştirilere saygı duyduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, “Sırf bazıları gazetecilik yapacak diye, sırf kuyruklarına bastık diye kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yoktur” dedi ve Gazeteciler Birliği’nin Komite’ye sunduğu tasarının ivedilikle ele alınması gerektiğini söyledi.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un mahkumiyet kararına da değinen Sadıkoğlu, yargıya saygılı olduğunu belirterek, adaletin herkes için eşit olmasının önemine vurgu yaptı.