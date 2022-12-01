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Gardiyanoğlu : Lefkoşa aydınlığa kavuşacak

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UBP LTB adayı Sadık Gardiyanoğlu, “Başkent’in en büyük sorunlarından biri karanlık oluşudur. İlk işim şehri aydınlatmak olacak” dedi
Gardiyanoğlu : Lefkoşa aydınlığa kavuşacak

Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu Başkent’in en önemli sorunlarından biri olan ‘karanlık şehir’ kabusunun ortadan kalkacağını söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın bitmeyen çilesi, aydınlatma sorununa göreve gelir gelmez çözüm bulacağına dikkat çekerek, “Karanlıklarla kaplı Lefkoşa sokaklarını aydınlığa kavuşturacağız” dedi. Karanlık caddeler ve yollardan dolayı kazaların meydana geldiğini, caddelerdeki insanların karanlık nedeniyle can güvenliği sorunu yaşadığını belirten Gardiyanoğlu, şehrin aydınlanması konusunun öncelikli olduğunu kaydetti.

Bir mimar olarak Başkent Lefkoşa’yı olması gereken modern yapısına kavuşturacaklarını dile getiren Sadık Gardiyanoğlu, “Yapacağımız çok iş var. Başkent’i modern bir çehreye kavuşturacağız ama öncelikle temel sorunları çözmemiz gerekiyor. Şehrin aydınlanması da öncelikli konumuzdur. Bu sorunu göreve başladığımızda tarihe havale edeceğiz“ dedi.

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