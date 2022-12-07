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Gardiyanoğlu: LTB ideolojik kaygılar yüzünden mali kaynaklardan mahrum bırakıldı

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Gardiyanoğlu: LTB ideolojik kaygılar yüzünden mali kaynaklardan mahrum bırakıldı
Gardiyanoğlu: LTB ideolojik kaygılar yüzünden mali kaynaklardan mahrum bırakıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ziyaret etti.

Gardiyanoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Birimi’nin yasal zemininin hala yapılmadığına ve başka bir birim altında hizmet verdiğine işaret ederek, birimde ciddi eksiklikler ve sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Ancak buna rağmen Sağlık Birimi çalışanlarının büyük bir şevkle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gardiyanoğlu, görev yapan hemşirelerin kadro sorunlarının aşılmasının yanı sıra, bir doktorun görevlendirilmesi ve bir de araç tahsisine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Başkent olmasına rağmen Lefkoşa’nın özellikle engelliler için büyük eksiklikler içerdiğinin altını çizen Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’daki temel sorunları trafik, çevre ve sosyal sorunlar olarak üçe ayırmak lazım” dedi.

Gardiyanoğlu, proje yaratmak ve bu projeleri ete kemiğe büründürerek hayata geçirme noktasında kendisine duymuş olduğu güvenin altını çizerek, hazırladıkları manifestoda projeleri sokak sokak halk ile paylaştıklarını anlattı.

“bir başkan adayı olarak değil de bir baba, bir ebeveyn olarak ifade etmek isterim ki en büyük sıkıntımız dijital bağımlılıktır” diyen Gardiyanoğlu, mahallelerde çocukların arkadaşlarıyla zaman geçirecekleri park eksikliğini ortadan kaldırmak adına “82 MAHALLE 82 PARK” projesini bir yılda hayata geçireceğini söyledi.

Gardiyanoğlu, trafikle ilgili gereken kavşak düzenlemelerini yapacaklarını dile getirerek, gerekli finansmanın KEİ Ofisi’nden sağlanacağını kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, belediyecilik anlayışının siyasi görüş farkı gözetmeksizin herkese hizmet etmek şeklinde olduğunun altını çizerek, mevcut belediye başkanının ideolojik kaygılarla hareket ederek belediyeyi yıllardır önemli kaynaklardan mahrum bıraktığını vurguladı. 

Lefkoşa’nın sokak aydınlatmalarıyla ilgili olarak KIB-TEK yönetimiyle görüştüğünü aktaran Gardiyanoğlu, aydınlatmayla ilgili tüm işleri belediyenin devralacağını ve bir hizmet alımı şeklinde hizmetin Lefkoşalılar’a sunulacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “ben göreve geldikten sonra Lefkoşa’daki tüm ışıklar yanacak. Çünkü gittim ve bizzat ilgilendim” dedi.

 

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