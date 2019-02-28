Gardiyanoğlu: Ne kadar aciz duruma düştüğünüzün farkında mısınız?

Kıbrıs Türk Serbest Çaşışan Hekimler Birliği yayımladığı bir açıklama ile Sağlık Bakan'ı Filiz Besim'i eleştirdi.



Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Sayın Sağlık Bakanı verdiğiniz sponsorlu Facebook reklamlarında kamuya ait sağlık kuruluşlarında saat:14:30’a kadar halka Poliklinik hizmeti başlattığınızı söylüyorsunuz.Bu söyleminizle ne kadar aciz duruma düştüğünüzü farkında mısınız?

Yaptığınız sponsorlu reklamlarla sağlıkta bir yere varılamayacağını sizlere hatırlatmak isteriz.Kamu Hekimlerinin zamanda mesai yolculuğunun gerçek öyküsü aşağıdadır.

1-Kamu hekimlerinin mesai saatlerinin kaça kadar olduğu 1979 yılında yapılan Kamu Görevlileri Yasası İçdüzeninde yazmaktadır.

2- 40 yıldır ve halen mesailerine uymayan bu elit, saygın, onurlu zümrenin diğer kamu görevlilerinden farkı nedir?

3-Bundan 1.5 yıl önce Sayın Serdar Denktaş, dönemin pek muhterem Sağlık Bakanının talebi üzerine bu arkadaşların mesailerine uyması için tüm şartları zorlayarak hatırı sayılır bir artış yapmamış mıydı? Peki ne oldu?

4-Sakın konuyu saptırmayın, duygu sömürüsü yapmayın açık ve net olun niye mesailerine 40 yıldır uymuyorlar.Mesailerine uymamalarına rağmen niye kamu sağlık hizmetlerini yapmak için ek mesai alıyorlar.

5-Bu açıklamayı yaparken herhalde tüm özel sağlık kuruluşlarını kamulaştırdığınızı ve hekimlerinizin mesailerini kamu sağlık kuruluşlarında değil, buralarda yaptıklarını söylemeyi unuttunuz.

6-Kamuoyuna kamu hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde Saat:13:00’den sonra bakılan hasta sayılarını açıklayabilir misiniz?

7-Son 1 ayda özel sağlık kuruluşlarında kamu hekimleri tarafından bakılan hasta sayısını, hangi saatlerde bakıldığını ve yapılan ameliyatların yapılma saatlerini ve kimler tarafından yapıldığını biliyor musunuz?

Artık kendi kendinizi kandırmaktan vazgeçin.Yıllardan beridir sağlıkta sistemsizliğin ve reformların yapılamamasının tek sebebi kendilerini halkçı, kamu hastanelerini evleri bilenlerin vizyondan hiç inmeyen grev,eylem istifa filmidir.

Gelecek Bölüm:Domuz Gribi İle Mücadelede Öyküsü"