Gardiyanoğlu: Prim destek ödemelerinin kapsamının genişletilmesi için gerekli çalışmayı yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Turgay Deniz başkanlığındaki Ticaret Odası heyetini kabul ederek görüştü.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz Asgari ücretin yükselmesi ile birlikte yeni maliyetlerin ortaya çıktığını belirterek, prim destek ödemeleri ve tedarikçilerin durumunu gündeme getirdi.

Deniz , İDM fonundan yapılan destek ödemelerinin daha bütünlüklü ve kapsayıcı olarak verilmesi yönündeki taleplerini iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, yeniden bir değerlendirme yapmak için Şubat ve Mart ayı yatırımlarından ortaya çıkacak verilerin son derece önemli olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu prim desteğinin kapsamının genişletilmesi ile ilgili gerekli çalışmayı yapacaklarını vurguladı.